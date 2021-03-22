يونهاب: لجنة خبراء مستقلة توصي باستمرار التلقيح باستخدام لقاح "أسترازينيكا"

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مصراوي Masrawy

سول - (أ ش أ):

أوصت لجنة خبراء مستقلة في كوريا الجنوبية، اليوم /الاثنين/، باستمرار حملة التلقيح باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، حيث أنه لا علاقة سببية بين اللقاح وبين جلطات الدم التي رُصدت لدى بعض متلقيه.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إلى أن هذه التوصية تأتي في الوقت الذي توصلت فيه وكالة الأدوية الأوروبية - وهي الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي - إلى تقييم يفيد بأنه لا دليل يشير إلى وجود علاقة بين لقاح أسترازينيكا وبلاغات عن جلطات الدم.

وقالت تشوي أون-هوا ، رئيسة لجنة الخبراء المستقلين " إن لقاح أسترازينيكا فعال وآمن، ويقلل احتمالية تحول وضع مصابي كوفيد-19 إلى حالة خطرة وكذلك معدل الوفاة".

وأثيرت مخاوف حول سلامة لقاح أسترازينيكا مؤخرا داخل كوريا ، في الوقت الذي تم الإبلاغ فيه عن حالتين يشبته في إصابتهما بتجلط الدم بشكل متعلق باللقاح ، وأعلنت البلاد عن وفاة أحدهما، وقالت السلطات الصحية إنه توفي على الأرجح بسبب أمراض أخرى ، وأن رجلا في العشرينات تعرض لتجلط في الدم بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا ، وهو في صحة جيدة تحت الملاحظة في المستشفى ، لكن اللجنة أضافت أن هناك حاجة لدراسة عن كثب للعلاقة السببية بين حدوث إصابات نادرة بتجلط الدم في أوعية دموية متعددة والمخ وبين اللقاح.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد ذكرت أنها حددت 7 حالات إصابة بجلطات دموية، تسمى التخثر المنتشر داخل الأوعية، و18 حالة إصابة بخثار الجيب الوريدي المخي، لأشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا.

وقالت تشوي أون-هوا ، رئيسة لجنة الخبراء المستقلين "نادرا ما تحدث اضطرابات تخثر دم، بمعدل واحد من كل مليون شخص ، والعلاقة السببية بين جرعات اللقاح والاضطرابات لم يتم توضيحها بعد".

ويعد لقاح أسترازينيكا من بين أرخص اللقاحات المتاحة ويتمتع بسهولة نقله وتخزينه، مقارنة بغيره من اللقاحات مثل فايزر، الذي يتطلب تخزين شديد البرودة.

وقامت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بتطعيم العاملين في مجال الصحة والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في دور رعاية المسنين ومستشفيات الرعاية طويلة الأجل باستخدام لقاح أسترازينيكا ، وستبدأ توسيع استخدامه لتطعيم المرضى النزلاء الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في هذه المؤسسات.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بعد أن بدأت كوريا الجنوبية حملتها الوطنية للتلقيح في يوم 26 فبراير الماضي (676 ألفا و607 أشخاص)، أو ما تبلغ نسبته 1.3% من مجمل عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.

وذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم اعطاء لقاح أسترازينيكا إلى 619 ألفا و 100 شخص، وتلقى 57 ألفا و507 أشخاص لقاح فايزر ، ووفرت الحكومة الكورية ما يكفي لتلقيح 79 مليونا، أي أكثر بكثير من عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة، وتهدف إلى الوصول إلى (مناعة القطيع) بحلول نوفمبر القادم.