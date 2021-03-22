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حدائق الأهرام.. محافظة الجيزة ترفع ٧٠ طن مخلفات من الأراضي الفضاء

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حدائق الأهرام.. محافظة الجيزة ترفع ٧٠ طن مخلفات من الأراضي الفضاء حدائق الأهرام.. محافظة الجيزة ترفع ٧٠ طن مخلفات من الأراضي الفضاء

مصراوي Masrawy

04:19 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واصلت أجهزة المحافظة حملاتها المتلاحقة بحدائق الأهرام، حيث تم الدفع بالمعدات وفرق من الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات بقطاع هضبة الأهرام.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم رفع ٧٠ طن مخلفات وقمامة بعددا من قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام خلال حملات متتالية تم تنفيذها.

أكد المحافظ أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وأوضح المحافظ أن القطع التي تم رفع المخلفات منها شملت ٣٩ع ، ١٢٢ع ، ١٠٧ح ، ١٠٥ و، ١٠٦ و، كما تم رفع المخلفات من القطع ١٠٧ ح، ٣٢٣ ح وتمهيدهم وتحويلهم كجراجات وساحات لانتظار السيارات للمواطنين.

وقال إنه بالتوازي تم شن حملة لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.​

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