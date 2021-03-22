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وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتابعان أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق بتكلفة 130 مليون جنيه

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وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتابعان أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق بتكلفة 130 مليون جنيه وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتابعان أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق بتكلفة 130 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

04:08 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال انشاء نفق أسفل السكة الحديد (نفق عرابي) بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة130 مليون جنيه وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة والمقام بتكلفة130 مليون جنيه.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع انشاء النفق حيث تمت الإشارة الي أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع وصلت إلى 75 % وجاري تنفيذ الأعمال الخرسانية العادية ، ودمج للأرضيات واللبشة في الجزء الذي تم حفره ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عزل وصب للخوازيق الخرسانية وتم مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق دائرة المحافظة طبقا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة , مشددا علي ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية ومراعاه الجودة في التنفيذ.

ومن جانبه أوضح المحافظ أن النفق يساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة والمضي قدماً نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حضر الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام.

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