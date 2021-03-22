"الزراعة": القافلة البيطرية المجانية تختتم أعمالها في جنوب سيناء بفحص 1076 هجنًا -صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي)

قال د.هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة البيطرية المجانية التي توجهت إلى محافظة جنوب سيناء كانت خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ مارس.

ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اجتماع السيد القصير وزير الزراعة، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال زيارة وزير الزراعة إلى المحافظة الشهر الماضي، وتلبية لمطالب مواطني سيناء.

وقام فريق القافلة بتشخيص المشكلات التناسلية وبأحدث التقنيات وعلاجها في الجمال، وذلك لأول مرة بالمحافظة، وعمل العمليات الجراحية العامة والتناسلية وعلاج الأمراض الباطنية، وكذلك رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وعلاج إصابات الجلد، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية، وإرشاد الأهالي من البدو بكيفية العناية بالجمال ورفع كفاءتها وتقديم التحصينات اللازمة.

وأضاف حسن أنه تم أيضًا، على هامش القافلة، تدريب شباب الأطباء على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وتسليمهم شهادات بذلك، كما تم سحب عينات للوقوف على الحالة المرضية والوبائية للحيوانات.

وتابع مدير معهد التناسليات الحيوانية بأن فريق القافلة فحص الجمال الواردة من الإمارات والتابعة لمجلس مدينة شرم الشيخ والموجودة بمضمار الهجن بمنطقة السفاري، وفحص الحالة الصحية والتناسلية لها، وتقديم البرامج العلاجية لها.

ونوه حسن بأن إجمالي عدد الحيوانات بلغ ١٠٧٦، وعدد المستفيدين بلغ ٤٣٥.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، بتكريم أعضاء القافلة البيطرية.

يأتي ذلك أيضًا في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إذ توجهت القافلة البيطرية المجانية إلى محافظة جنوب سيناء من معهد بحوث التناسليات وبالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع د.محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.