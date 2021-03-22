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7 صنايع والبخت ضايع.. نواب "الشيوخ" يطالبون بتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم الفني

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7 صنايع والبخت ضايع.. نواب "الشيوخ" يطالبون بتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم الفني 7 صنايع والبخت ضايع.. نواب "الشيوخ" يطالبون بتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم الفني

مصراوي Masrawy

03:53 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إنه سعيد لمناقشة ملف التعليم الفني في أول مناقشات المجلس، مشيرًا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجي نحتاج إلى تطويره؛ لاسيما أنه يعد محورًا مهمًّا في الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وهي التي تنهض بتطوير التعليم الفني.

وطالب توفيق، خلال بيان له، اليوم الإثنين، بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني في ، والعمل على مراعاة ذلك في أي مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفني.

وتابع النائب: للأسف التعليم الفني في مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن، وأعتقد أن الكل بيلخصها في العبارة الشهيرة: (7 صنايع والبخت ضايع)؛ الأمر الذي يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، وأن نكون بحق أمام عبارة مختلفة؛ وهي: "الصنايع يكون بختها مش ضايع).

وطالب توفيق بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.

ومن جانبه، قال النائب ياسر الهضيبي، إن مشروع القانون يعد استحقاقًا دستوريًّا، وإقراره تأخر كثيرًا، قائلًا: ولكن أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا.

وتساءل النائب عاطف النمكي، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم العام، ومدى تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم، قائلًا: علينا أن نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني.

وأكد النمكي أن التعليم الفني، هو عصب الصناعة في مصر، وعلينا الاهتمام بجودته.

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