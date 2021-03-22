عصام يونس: جرائم إسرائيل سببها غياب المحاسبة ووصلنا لمرحلة الفجور في الجريمة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال عصام يونس، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تأتي بسبب غياب المحاسبة والرقابة.

وأضاف يونس: نتحدث الآن عن 700 ألف مستوطن إسرائيلي وحروب يتم شنها بشكل يومي على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا بأحد فنادق وسط القاهرة.

وتابع: تم هدم منازل وتهجير أسر وهدم مدارس ومساجد ونتحدث ليس فقط عن وجود فجور في الجريمة، ولكن نتحدث عن تكرار في الفجور والجريمة.

وواصل: تحول الشعب الفلسطيني من شعب عزيز إلى جماعات وهذا أمر لم يعد مناسبا القبول به.

يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلين عن حكومة مصر ومحمد فايق، كما يشارك الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عبر تطبيق زووم.

ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.