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حقوقي فلسطيني: الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي ودولة الاحتلال ستعرقل مسار التحقيقات

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حقوقي فلسطيني: الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي ودولة الاحتلال ستعرقل مسار التحقيقات حقوقي فلسطيني: الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي ودولة الاحتلال ستعرقل مسار التحقيقات

مصراوي Masrawy

03:43 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال عمار الدويك، ممثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، إنه رغم أهمية القرارات الأخيرة نحو محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي إلا أنها تأخذ وقتا ونتائجها غير مضمونة.

وأضاف الدويك، أن دولة الاحتلال ستسعى إلي عرقلة التحقيقات الدولية بمختلف الطرق والوسائل لوقف إدانتها على الصعيد الدولي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا بأحد فنادق وسط القاهرة.

وتابع: ستقوم دولة الاحتلال بإصدار تشريع قريبا يجرم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهذه المحكمة أمام اختبار حقيقي لبيان مدى توفير العدالة للجميع دون أي اعتبارات.

يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلين عن حكومة ومحمد فايق، كما يشارك الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عبر تطبيق زووم.

ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.

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