أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة

Print
وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة

مصراوي Masrawy

03:37 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لإستراتيجية التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة.

وقام مدير إدارة التعليم والتدريب المهني بعرض تقديمي عن الإدارة التي تعكف علي تطوير النظم التعليمية والتدريبية وتطوير المناهج ومساعدات التدريب المختلفة التي تكفل التدريب الجاد والواقعي، والتي تواكب الجديد في مجالات التدريب والتعليم الحديث علي المستوي العالمي، كما تهدف إلى خلق فرص عمل بالقطاع المدني والمساهمة في القضاء علي البطالة، وتقديم أفراد قادرين على مواكبة سوق العمل بعد خروجهم من الخدمة بالقوات المسلحة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على الأجنحة المختلفة والتي تمثل الإتجاهات الحديثة في مجالات الكهرباء والميكانيكا والميكاترونيك، وتفقد معرضاً لمنتجات الأفراد وعدد من ورش الصيانة والإصلاح والتي تحتوي علي أحدث الأجهزة، مؤكداً أن ما شاهده من جهد وافر وعمل متواصل هو مدعاة للفخر داخل القوات المسلحة والتي تسعي دائما إلى تطبيق أعلي معايير الجودة لضمان تخريج كوادر قادرة علي مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر في الأسلحة والمعدات، مشيراً إلى الدور الهام لإدارة التعليم والتدريب المهني في تقديم أفراد مؤهلين وقادرين على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني لأسلحة ومعدات القوات المسلحة.

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية