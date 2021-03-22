قالت: إن السبب "الهلال".. صحيفة رومانية تكشف عن ثروة "أولاريو كوزمين"

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كشفت تقارير رومانية عن مقدار الثروة التي يمتلكها مدرب الهلال السابق أولاريو كوزمين، والتي أسهم "الهلال" بتكوينها بشكل مباشر، بعد أن أخرجه من بلاده لأول مرة.

وقالت صحيفة kanald: إن "كوزمين" يمتلك العديد من الشركات، بالإضافة إلى ذلك، فاز المدرب الروماني بثروة كبيرة من كرة القدم. ففي العام الماضي، جلب كوزمين للصينيين أول لقب في التاريخ، وهو الذي حصل على 2.5 مليون يورو من أجله.

وتابعت: أكثر المدربين الرومانيين تقديراً هو بلا شك "كوزمين".. المدرب الفني قرر مغادرة البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، جمع الكثير من الأموال من كرة القدم. ومع ذلك، فقد أثبت أنه ماهر أيضاً في عمله.

وأضافت: في عام 2007، اتخذ "كوزمين" قراراً بمغادرة رومانيا ومواصلة مسيرته التدريبية في الخارج.. كانت الوجهة المختارة هي المملكة العربية السعودية، حيث عرض عليه الهلال 1.2 مليون يورو، أي أكثر بكثير من الراتب الذي كان يمكن أن يتقاضاه في رومانيا، فيما أظهر "كوزمين" كفاءته من السنة الأولى، عندما فاز بلقب البطل، كما فاز بكأس الأمير مرتين.

وتلاه السد القطري الذي دفع مليوني يورو لـ"كوزمين"، وفاز ببطولة، وفي عام 2011 توجه الفني الروماني إلى الإمارات، حيث درّب "العين" براتب 3 ملايين يورو. وفاز بلقبين وكأس السوبر الإماراتي.

في عام 2013، انتقل إلى دكة الأهلي، حيث بقي لمدة 4 سنوات. في البداية، كان يتقاضى راتبه السنوي 4 ملايين يورو، وبعد ذلك وصل في عام 2015 إلى 4.7 مليون يورو، وحقق المدرب الروماني لهم لقبين وكأس رابطة الإمارات العربية المتحدة وثلاث كؤوس سوبر، ونال من الفريق 6.5 مليون يورو.

الصحيفة قالت: إن الضربة المالية الكبيرة كانت في الصين لدى جيانغسو سونينغ حيث حصل على 7 ملايين يورو في العام الماضي، ونجح في تحقيق أول لقب في تاريخ الفريق.

وزادت: خلال 13 عاماً قام فيها بالتدريب خارج رومانيا، حصل "كوزمين" على ما لا يقل عن 60 مليون يورو من الرواتب وحدها، بالإضافة بالطبع لمكافآت الفوز بالمباريات والبطولات.