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طقس الثلاثاء.. فرص أمطار ورياح مثيرة للأتربة (بيان حالة)

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طقس الثلاثاء.. فرص أمطار ورياح مثيرة للأتربة (بيان حالة) طقس الثلاثاء.. فرص أمطار ورياح مثيرة للأتربة (بيان حالة)

مصراوي Masrawy

03:22 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يوجد رياح جنوبية نشطة مصاحبة لمنخفض جوي تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة علي سيناء والسواحل الشرقية.

وطالبت الهيئة توخي الحذر على الطرق الصحراوية نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة والاتربة العالقة.

وأكدت أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء بنسبة 30%.

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