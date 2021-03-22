"الجربا" يدعم مشاريع جمعية بر المطرفية لعام 2021

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ضمن إسهاماته الخيرية في عديد المجالات

امتدادًا لدعمه السخي للعمل الخيري والمشاريع التنموية التي تنفذها الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، تكفل الشيخ المهندس فرحان بن نايف الجربا، رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا، والرئيس الفخري لـ"صحافيو الوطن" بدعم مشاريع جمعية البر الخيرية بالمطرفية التابعة لمنطقة حائل للعام الحالي 2021م.

وعبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية بالمطرفية وأهالي قرية المطرفية عن شكرهم وامتنانهم للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا هذا الدعم السخي غير المستغرب للجمعية، وإيمانه ببرامجها التي تقدمها للمستفيدين، سائلين الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في ماله.

الجدير بالذكر أن الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا له إسهامات خيرية كبيرة وفي شتى المجالات، وداعم للعمل المجتمعي، ويعتبر هذا جزءًا من مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.