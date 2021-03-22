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موسكو اعتبرت موقف واشنطن بمثابة إضاعة لفرصة خطيرة

اعتبرت روسيا اليوم (الاثنين)، أن رفض الولايات المتحدة تنظيم محادثات مباشرة عبر الإنترنت بين فلاديمير بوتين وجو بايدن، بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي أنه "يعتقد أن نظيره الروسي قاتل" يعد بمثابة فرصة خطيرة ضائعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته "رويترز": "نلاحظ مع الأسف أن الجانب الأمريكي لم يؤيد اقتراح بوتين بإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي بايدن... لمناقشة المشاكل التي تراكمت في العلاقات الثنائية وأيضًا موضوع الاستقرار النووي الاستراتيجي".

وأضافت: "لقد ضاعت فرصة أخرى للبحث عن طريق للخروج من الطريق المسدود الذي تسببت فيه واشنطن في العلاقات الروسية الأمريكية".

واعتبرت الوزارة أن "المسؤولية تقع بالكامل في ضياع الفرصة على عاتق الولايات المتحدة".

وصل سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى موسكو أمس لإجراء مناقشات حول كيفية معالجة العلاقات الأمريكية الروسية المتدهورة بعد أن استدعته موسكو لإجراء محادثات.

وأفادت وكالة تاس للأنباء بأن "أنتونوف" شوهد اليوم وهو يغادر مبنى وزارة الخارجية، لكنه امتنع عن التعليق.روسيا فلاديمير بوتين