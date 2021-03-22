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وزير الأوقاف يعتمد 5 دورات تدريبية جديدة للأئمة والواعظات

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وزير الأوقاف يعتمد 5 دورات تدريبية جديدة للأئمة والواعظات وزير الأوقاف يعتمد 5 دورات تدريبية جديدة للأئمة والواعظات

مصراوي Masrawy

03:17 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، عدد خمس دورات تدريبية للأئمة والواعظات، وذلك على النحو الآتي :

1- دورة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة وواعظات أوقاف البحيرة بالتعاون مع كلية التربية جامعة دمنهور الثلاثاء الموافق 23 مارس، ولمدة ثلاثة أيام.

2- دورة في مجال دورة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة أوقاف مطروح بالتعاون مع كلية التربية جامعة مطروح يوم الاثنين الموافق 29 مارس، ولمدة ثلاثة أيام

3- دورة في مجال المهارات الإعلامية لأئمة أوقاف السويس بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة السويس يوم الاثنين الموافق 5 أبريل، ولمدة ثلاثة أيام.

4- دورة في مجال اللغة العربية لأئمة أوقاف المنوفية بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالمنوفية - جامعة الأزهر يوم الأحد الموافق 28 مارس، ولمدة أربعة أيام.

5- دورة الإعجاز الرباني في الكون للواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات يومي السبت والأحد 27 و 28 مارس.

تأتي هذه الدورات في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات بالوزارة في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية من خلال البروتوكولات الموقعة بين الطرفين، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات.

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