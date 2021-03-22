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قبل مواجهتي الكويت وفلسطين

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في معسكر الرياض، تحضيراً لمواجهة شقيقهم المنتخب الكويتي "ودياً"، يوم 25 من شهر مارس الجاري، ولقاء منتخب فلسطين الشقيق في 30 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (فيفا) في مارس الجاري.

وكان لاعبو الأخضر قد خضعوا اليوم لفحص فيروس كورونا "كوفيد - 19" قبل بدء الحصة التدريبية، والتي سيحتضنها ملعب "مرسول بارك" .

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم