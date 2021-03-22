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بالصور .. فحص كورونا "كوفيد - 19" الخطوة الأولى.. في معسكر السعودي

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قبل مواجهتي الكويت وفلسطين

بالصور .. فحص كورونا

انتظم لاعبو السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في معسكر الرياض، تحضيراً لمواجهة شقيقهم المنتخب الكويتي "ودياً"، يوم 25 من شهر مارس الجاري، ولقاء منتخب فلسطين الشقيق في 30 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (فيفا) في مارس الجاري.
وكان لاعبو الأخضر قد خضعوا اليوم لفحص "كوفيد - 19" قبل بدء الحصة التدريبية، والتي سيحتضنها ملعب "مرسول بارك" .

بالصور .. فحص كورونا

بالصور .. فحص كورونا

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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