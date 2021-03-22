كورونا في فلسطين.. 2338 إصابة جديدة و31 وفاة و1534 حالة تعافٍ

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خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية،31 وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1534 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 198 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 60 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.