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"السديس" يدشن عربات مياه زمزم بالمسجد الحرام

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ضمن استعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، يوم أمس الأحد، العربات الخاصة لتوزيع عبوات ماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

وتحوي عربة سِقاية زمزم المصنعة من الاستانليس ستيل المقاوم للصداء، على حافظتين بسعة إجمالية 80 لتراً للماء المبرد وغير المبرد، بالإضافة إلى مضختين إلكترونيتين يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتمتاز العربة بسهولة تنقلها داخل الحرم وفي الساحات بهدف إيصال لجميع الزائرين، وفق أعلى معايير السلامة والصحة والاحتراز الوقائي.

وأشار إلى أن العربات المستحدثة لعبوات زمزم تأتي في إطار استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان المبارك، حيث إن كافة الخدمات بالحرمين الشريفين يراعى فيها أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية.

واختتم الشيخ "السديس" سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم ‏الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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