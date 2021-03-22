أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط التسجيل للفصل الصيفي

Print
جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط التسجيل للفصل الصيفي جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط التسجيل للفصل الصيفي
بداية الفصل الصيفي الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ

جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط التسجيل للفصل الصيفي

‬ أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد وضوابط تسجيل المقررات للفصل الصيفي.

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الأولى من التسجيل والمخصصة للطلبة المتوقع تخرجهم والمتعثرين بدأت يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 1442هـ، وتستمر إلى الخميس الموافق 12/ 8/ 1442هـ، فيما سيتاح التسجيل لبقية الطلبة في المرحلة الثانية، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 27 شوال، ولغاية الخميس 29 شوال، من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي، وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وأكد "فقيهي" أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ وسينتهي الفصل في 4 من شهر محرم 1443هـ، مضيفا أنه سيُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقارّ الجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

شبكة عيون الإخبارية