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مقتل طيار في تايوان وفقدان آخر جراء اصطدام مقاتلتين في الجو

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مقتل طيار في تايوان وفقدان آخر جراء اصطدام مقاتلتين في الجو مقتل طيار في تايوان وفقدان آخر جراء اصطدام مقاتلتين في الجو

مصراوي Masrawy

03:01 م الإثنين 22 مارس 2021

تايبيه - (د ب أ):

أعلن مركز قيادة الإنقاذ الوطني بتايوان اليوم الاثنين أن مقاتلتين من طراز "إف-5 إي" اصطدمتا في الجو شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل طيار فيما لا يزال البحث مستمرا عن الطيار الآخر.

وكانت الطائرتان من بين أربع مقاتلات أقلعت بعد ظهر اليوم للمشاركة في برنامج تدريبي من قاعدة في شرق تايوان.

وتم قذف الطيارين بمقعديهما من المقاتلتين بعد وقوع التصادم.

ويجري استخدام مروحيات عسكرية وسفن تابعة لخفر السواحل في مهمة إنقاذ في منطقة الحادث، على بعد نحو 4ر1 ميل بحري من ميناء للصيد في مقاطعة بينجتونج.

وبحسب بيان للمركز، فقد تم إنقاذ أحد الطيارين بعد العثور عليه فاقدا للوعي. كما تم العثور على مقعد طيار مكسور ومظلة. وتم لاحقا الإعلان عن وفاة الطيار الذي تم العثور عليه.

وأصدرت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون تعليمات للسلطات بمواصلة البحث عن الطيار المفقود، وكذلك التحقيق بسرعة لمعرفة سبب الحادث.

وذكرت "وكالة الأنباء المركزية" الحكومية التايوانية أن سلاح الجو أمر بتعليق تحليق كافة المقاتلات من هذا الطراز من القاعدة.

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