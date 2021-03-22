ضبط الكلب وصاحبه.. الأمن يكشف ملابسات إصابة طفل في الشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلها أثر عقر كلب مملوك لأحد الأشخاص.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلها أثر عقر كلب مملوك لأحد الأشخاص.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد هوية السيدة المشار إليها، وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية)، (الطفل المصاب، بالغ من العمر سنة ونصف "مصاب بأمكان متفرقة بجسده).

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مالك الكلب (سائق، مقيم بذات الناحية) والكلب المشار إليه، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال والدة الطفل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.