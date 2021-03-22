صلاح يثير غضب حسام البدري ..والسبب !!

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وصل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى مطار القاهرة، مساء أمس، وتوجه إلى المعسكر الفني للمنتخب المصري، لإجراء المسحة الطبية، قبل إنضمامه إلى زملاءه، وكان من المقرر وصول صلاح اليوم، ليكون له استقبال رسمي، ولكن فوجئ الجميع بوصوله قبل ميعادة، حيث علمت مصادرنا أن إدارة ليفربول نسقت مع صلاح على تقديم موعد وصوله للقاهرة تخوفاً من إحتكاكه بالجماهير حرصاً على سلامته.



وفي نفس السياق، أثار وصول صلاح في غير موعده، استياء وغضب من حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، ومن المقرر أن يشارك صلاح اليوم في تمرين المنتخب المصري، استعداداً لخوض مباراة كينيا، يوم الخميس المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.