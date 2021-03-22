أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة الفضاء تبحث التعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث

Print
هيئة الفضاء تبحث التعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث هيئة الفضاء تبحث التعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث
استعرضا مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والتعاون التقني

هيئة الفضاء تبحث التعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث

التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء "عبر الاتصال المرئي" اليوم, رئيس المركز الوطني للأبحاث الفضائية بالجمهورية الفرنسية (CNES) جان إيف لو جال.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء، كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء الذي يشهد نمواً كبيراً في الاقتصاد العالمي، وكذلك تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

شبكة عيون الإخبارية