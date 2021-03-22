محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

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نظمه مكتب بيئة المحافظة.. وسيستمر عدة أيام ويشمل منتزهات أشيقر والقصب

دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي أسبوع البيئة الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء في مخيم البيئة بنفود شقراء الشرقي بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئية.

حضر التدشين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس هليل الكرشمي ومدير مكتب المياه محمد اباحسين ومساعد مدير مرور شقراء رئيس رقباء سعود بن عساف العقيلي والرئيس التنفيذي للتمويل وتطوير الأعمال بدواجن التنمية شرف هاشم الشرفاء والرئيس التنفيذي لشركة التنمية المحدودة نيرون ديسنيكا والعضو المنتدب ومدير عام المجموعة أحمد شرف عسيلان ومدير البيئة بمكتب شقراء فهد فيصل الدعجاني وعدد من المسؤلين ورجال الأعمال والمزارعين.

وبدأ التدشين بقيام المحافظ بزراعة أول شجرة، ثم توالى الحضور من مسؤولين ومواطنين وأطفال بزراعة الأشجار وسقيها في جو تعاوني يعكس مدى اهتمام المجتمع بشتى فئاته بالتشجير والزراعة، حيث شارك عدد من المواطنات من لجنة التنمية الاجتماعية بشقراء، وبعض الجمعيات واللجان النسائية والإعلاميات في زراعة الأشجار، إضافة إلى كتابة أسماء المشاركين على أغصان الأشجار المزروعة.

بعد ذلك تم تكريم الداعمين من الشركات ورجال الأعمال

يُذكر أن مكتب البيئة سيستمر عدة أيام في عمليات التشجير بشقراء، وفي القصب بالتعاون مع بلدية القصب بمنتزه القصب الوطني الجديد وفي أشيقر بالتعاون مع بلدية أشيقر بمنتزه الرايغة.

محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي