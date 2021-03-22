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"جوائز مالية".. حيلة عصابة لسرقة بيانات المواطنين البنكية

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"جوائز مالية".. حيلة عصابة لسرقة بيانات المواطنين البنكية "جوائز مالية".. حيلة عصابة لسرقة بيانات المواطنين البنكية

مصراوي Masrawy

03:01 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلًا عصابيًا؛ لسرقة البيانات البنكة لبعض عملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم.

معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام بعض الأشخاص بالاتصال هاتفياً بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية الخاصة بهم، وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والحسابات البنكية الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بتلك الحسابات واستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصده على مواقع شركات المحمول والمحافظ الإلكترونية، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك وإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظة الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط الإجرامي (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطهما وبحوزتهما (4 هواتف محمولة – العديد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي للاتصال بالضحايا والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهم 8 وقائع بذات الأسلوب.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في الاستيلاء على أموال البنوك وعملاؤها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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