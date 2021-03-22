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"الضغط على النافذة".. أسلوب عصابة لسرقة مساكن المواطنين بالقاهرة

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"الضغط على النافذة".. أسلوب عصابة لسرقة مساكن المواطنين بالقاهرة "الضغط على النافذة".. أسلوب عصابة لسرقة مساكن المواطنين بالقاهرة

مصراوي Masrawy

02:54 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز سرقة من داخل مسكن أحد المواطنين بمنطقة المقطم، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، تم ضبطهم.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، ولدى محاولته اللحاق به فوجى بتواجد آخر صحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، واستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان في انتظارهما، وعقب هروبهم اكتشف سرقة (2 هاتف محمول - 2 ساعة يد- 2 حافظة نقود بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة القديمة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث أقر إثنين من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجني عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب "الضغط على النافذة" والاستيلاء على المسروقات وهروبهما صحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي اقتصر دوره على المراقبة والتأمين، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين "الناري والأبيض" بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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