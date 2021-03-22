انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2021)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وفرنسا، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسي "كليوباترا 2021 "، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

ويشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية (أنور السادات) من طراز ميسترال، الفرقاطة (سجم الفاتح) من طراز جوويند، ولنش الصواريخ (سليمان عزت) وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وعدد من طائرات الهليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية ، ومن الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (ميسترال) وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسي، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلف، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة .

يأتى التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وبما يساهم في التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.​