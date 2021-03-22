وزيرة الصحة: تجهيز جرعات من لقاح كورونا لأغراض السفر

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على توفير عدد من اللقاحات للمسافرين، حيث يمكن للمواطن الحصول على اللقاح قبل سفره.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن اشتراط تلقي اللقاح للسفر أمر غير عادل، لأن جميع الدول لم تستطع تطعيم مواطنيها خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أنه في الفترة المقبلة قد تكون هناك شروطا لتلقي اللقاح لأغراض السفر وبدأنا التجهيز لذلك، ويمكن للمواطن إدراج بياناته للحصول على شهادة لأخذ اللقاح تسهيلا على المواطنين.