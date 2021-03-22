أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

Print
نظمه مكتب بيئة المحافظة.. وسيستمر عدة أيام ويشمل منتزهات أشيقر والقصب

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي أسبوع البيئة الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء في مخيم البيئة بنفود شقراء الشرقي بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئية.

حضر التدشين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس هليل الكرشمي ومدير مكتب المياه محمد اباحسين ومساعد مدير مرور شقراء رئيس رقباء سعود بن عساف العقيلي والرئيس التنفيذي للتمويل وتطوير الأعمال بدواجن التنمية شرف هاشم الشرفاء والرئيس التنفيذي لشركة التنمية المحدودة نيرون ديسنيكا والعضو المنتدب ومدير عام المجموعة أحمد شرف عسيلان ومدير البيئة بمكتب شقراء فهد فيصل الدعجاني وعدد من المسؤلين ورجال الأعمال والمزارعين.

وبدأ التدشين بقيام المحافظ بزراعة أول شجرة، ثم توالى الحضور من مسؤولين ومواطنين وأطفال بزراعة الأشجار وسقيها في جو تعاوني يعكس مدى اهتمام المجتمع بشتى فئاته بالتشجير والزراعة، حيث شارك عدد من المواطنات من لجنة التنمية الاجتماعية بشقراء، وبعض الجمعيات واللجان النسائية والإعلاميات في زراعة الأشجار، إضافة إلى كتابة أسماء المشاركين على أغصان الأشجار المزروعة.

بعد ذلك تم تكريم الداعمين من الشركات ورجال الأعمال

يُذكر أن مكتب البيئة سيستمر عدة أيام في عمليات التشجير بشقراء، وفي القصب بالتعاون مع بلدية القصب بمنتزه القصب الوطني الجديد وفي أشيقر بالتعاون مع بلدية أشيقر بمنتزه الرايغة.

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء يدشن أسبوع البيئة بمشاركة اللجان النسائية والجمعيات البيئة

محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

شبكة عيون الإخبارية