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رغم عدم امتلاكه "عداد".. مواطن بتبوك يُفاجأ بفواتير مياه مرتفعة

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رغم عدم امتلاكه "عداد".. مواطن بتبوك يُفاجأ بفواتير مياه مرتفعة رغم عدم امتلاكه "عداد".. مواطن بتبوك يُفاجأ بفواتير مياه مرتفعة
تقدم بشكاوى للشركة عدة مرات.. ولم يتوصل إلى حل نهائي لمعاناته

رغم عدم امتلاكه

كشف أحد المواطنين بمنطقة تبوك عن معاناته مع فواتير المياه والتي تصدر باسمه رغم عدم وجود عداد مياه لديه.

وأوضح المواطن لـ"سبق"، أنه قام بالتواصل مع الشركة مرات عدة، حتى تمت متابعة شكواه من قبل مهندسين بالشركة، وعند الفحص تأكدوا بالفعل من عدم وجود عداد.

وأشار إلى أنهم عرضوا عليه القيام بتسوية للمبلغ، وعندما رفض تم إغلاق الشكوى لديهم، ولكنه تقدم بأخرى وتم الرد عليه بأن الاستهلاك طبيعي، متسائلاً: "كيف يكون الاستهلاك طبيعياً ولا يوجد عداد من الأساس؟".

وأشار المواطن، إلى أنه تواصل، مجدداً، مع فرع الشركة بتبوك، وتم إبلاغه أن توصيلاته مخالفة، مشيراً إلى أن التوصيلات الموجودة حالياً هي تمديدات قديمة تم عملها لكامل الحي ولم تقتصر عليه وحده ولم تحدث أي تغييرات منذ ما يقارب ٣٠ سنة.

وأكد الشاكي، أن مبالغ الفواتير التقديرية تزيد العبء على كاهله، مشيراً إلى أن الفاتورة تبلغ قيمتها 4656 ريالًا وما زالت في تزايد شهري؛ لافتاً أنه تقدم بشكوى "ثانية" لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ٢/٥/ ١٤٤٢ هجري.تبوك فواتير المياه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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