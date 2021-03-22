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غدا.. جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام عن سد النهضة بحضور وزير الري

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غدا.. جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام عن سد النهضة بحضور وزير الري غدا.. جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام عن سد النهضة بحضور وزير الري

مصراوي Masrawy

02:37 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان "تطورات قضية سد النهضة" وذلك غد الثلاثاء بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو، وتأتي الندوة بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وبحسب بيان، تعقد الندوة في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر المجلس الأعلى للإعلام بالدور التاسع من مبنى ماسبيرو وتطرق إلى الحديث عن كل التفاصيل الخاصة بقضية سد النهضة ويجيب وزير الموارد المائية والري عن كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية.​

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