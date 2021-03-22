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وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني

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وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني

مصراوي Masrawy

02:36 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن تسلمت من 600 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا "سينوفارم"، كهدية من دولة الصين إلى مصر خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى التفاوض مع السفير الصيني في مصر على شراء جرعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين،على قوة العلاقة بين مصر والصين، والاتصالات المثمرة بين الرئيس عبدالفتاح والرئيس الصيني خلال الفترة الجارية.

وأكدت أن هذه الشحنات توفرت في وقت مهم من أزمة المستجد، وأن الأمر لا يتوقف فقط على اللقاحات، بل وفرت شركة علي بابا الصينية، مستلزمات طبية لمصر خلال فترة حائجة كورونا.

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