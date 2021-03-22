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وزيرة الصحة: نستعد للموجة الثالثة من كورونا.. ومتابعة توافر الأكسجين الطبي

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وزيرة الصحة: نستعد للموجة الثالثة من كورونا.. ومتابعة توافر الأكسجين الطبي وزيرة الصحة: نستعد للموجة الثالثة من كورونا.. ومتابعة توافر الأكسجين الطبي

مصراوي Masrawy

02:35 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت استعداداتها لمجابهة الموجة الثالثة من جائحة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الموجة الثالثة بدأت تجتاح دول أوروبا مع فرض قيود جديدة، كما أن البرازيل من أكثر الدول المتضررة، مقدمة العزاء للدول الغربية في وفياتها جراء أزمة كورونا.

وتابعت أن استعدادات للموجة الثالثة تأخذ دروسا من الموجتين الأولى والثانية، وهناك اجتماع يومي مع كل مديري المديريات ومديري المستشفيات؛ لمراجعة كل الاحتياجات وتوافر الأكسجين والتزام الأطقم الطبية.

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