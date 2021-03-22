بالألوان والدرجات.. تعرف مؤشرات قياس أداء طلاب أولى وثانية ثانوي بامتحان الترم الأول

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا، وذلك بالألوان والدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، مؤشر قياس أداء الطالب في أولي وتانية ثانوي، والتي جاءت كالتالي:

تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الإختبار بتفوق وهذا يعني أن الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وأن تحصيله الدراسي جيد.

تشير المنطقة الخضراء إلى إجتياز الطالب للإختبار في المادة بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة ومازالت أمامه الفرصة لتحسين الآداء وتحقيق مستوى متفوق.

تشير المنطقة الصفراء إلى إجتياز الطالب للإختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة في المادة ولكن مازال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت درجة النتيجة.

تشير النقطة السوداء على الشريط إلى آداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.

تشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية، من خلاله يمكن للطالب التحقق من آداءه في مقابل آداء الطلاب على مستوى الجمهورية.

الدرجة العظمى من 100 والدرجة الصغرى من 0

إن لم يحضر الطالب الإختبار لن تظهر المادة في مؤشر مقياس الآداء وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.