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من ثمار مؤتمرات الشباب.. نائب يشكر على قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم

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من ثمار مؤتمرات الشباب.. نائب يشكر الحكومة على قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم من ثمار مؤتمرات الشباب.. نائب يشكر على قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم

مصراوي Masrawy

02:31 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قدم النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ، الشكر إلى على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وقال نجاتي، في بيان له اليوم الإثنين، إن هذا المشروع يأتي ثمرة من ثمار مؤتمرات الشباب التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح .

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من تحفظنا كتنسيقية شباب الأحزاب على بعض المواد التي لنا عليها تعديلات؛ فإننا نوافق على مشروع القانون وندعو الزملاء إلى الموافقة عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

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