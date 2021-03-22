شقة ومحل.. محافظ الجيزة يستقبل سائقة التروسيكل

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، السيدة ناهد جمال سعيد سائقة التروسيكل والتي استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مداخلة تليفزيونية أمس في إحدى البرامج التي عرضت مشكلتها نظرا لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة.

وقال بيان رسمي صادر عن محافظة الجيزة، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تسليم ناهد جمال عقد الوحدة السكنية التي خُصصت لها بأجر رمزي وتجهيزها بالأثاث المنزلي اللازم، وكذا تم تسليمها عقد إيجار لمحل قريب من محل سكنها في مكان مناسب وحيوي وتجهيزه بالسلع والمنتجات اللازمة والذي تم تخصيصه بأجر رمزي، وذلك لتوفير مصدر دخل ثابت لتحسين مستوى دخل الأسرة.

وقال محافظ الجيزة إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيدة المكافحة ناهد جمال لما تعكسه كأحدى النماذج المشرفة للمرأة المصرية المكافحة والمجتهدة التي تسعى لتوفير حياه كريمة لأسرتها.

ومن جانبها أعربت ناهد عن فرحتها الغامرة باستجابه الرئيس ومحافظ الجيزة وتوفير سكن ومحل لها داعية المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه صالح المواطنين.

وكانت ناهد جمال سعيد صاحبة تروسيكل قد روت قصة كفاحها حيث ذكرت أنها تعيش في منطقة أوسيم بالجيزة ولديها خمس بنات، حيث كان يعمل زوجها سايس وحدثت له مشكلة ولم يبقى معها حاليا ثم قررت شراء التروسيكل للعمل عليه.