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السودان يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

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السودان يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة السودان يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

مصراوي Masrawy

02:27 م الإثنين 22 مارس 2021

الخرطوم - (د ب أ):

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم الاثنين دولة إثيوبيا إلى قبول الوساطة الرباعية للوصول لاتفاق عادل وقانوني يرضي الدول الثلاث بشأن سد النهضة .

وأكد عباس، في تصريحات اليوم أوردتها الوكالة السودانية للأنباء(سونا) خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 آذار/مارس من كل عام ، أهمية الوساطة الرباعية تتمثل في تقريب وجهات النظر، معربا عن دهشته من اعتراض اثيوبيا للوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وامريكا والاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن السودان منذ العام الماضي طالب بإعطاء فرصة لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر ولكن دولة اثيوبيا رفضت هذا المقترح.

وأوضح الوزير عباس أن وزارة الري حريصة على توفير مياه الري للزراعة عبر تأهيل قنوات الري بالمشاريع المختلفة، مؤكداً على أهمية زيادة رسوم المياه والبالغة حاليا 1% من تكلفة الزراعة لتحسين تشغيل مياه الزراعة.

يذكر أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أعلنت أن الملء الثاني للسد سيمضي كما هو مخطط له وأن بناء سد النهضة الإثيوبي وصل إلى 79٪.

يشار إلى أن والسودان تطالبان باتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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