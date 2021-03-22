الوطني للصحة النفسية: 65% نسبة الاستجابة للبرامج المساعدة الأولية

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أول جهة في الشرق الأوسط تقوم بتقديم هذا البرنامج التدريبي والـ14 دوليًا

أجرى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية دراسة علمية حديثة حول ردود أفراد المجتمع قبل وبعد التدريب على برنامج المساعدة النفسية الأولية، والذي يعدّ عنصراً هاماً في برامج تعليم الصحة النفسية، ويستهدف عامة أفراد المجتمع بالإضافة إلى العاملين في مجال الصحة النفسية.

وأوضحت المشرفة على البرنامج بالمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الأخصائية النفسية هيفاء العشيوي أن الدراسة تهدف إلى توصيف وتقييم الاختبار للمشاركين قبل تدريبهم في برنامج المساعدة النفسية الأولية وبعد التدريب، حيث قام مجموعة من المتخصصين المدربين في مجال المساعدة النفسية الأولية بتنظيم دورات تدريبية بلغ عددها (35) دورة لمجموعات من المتدربين من أفراد المجتمع؛ والذين تم اختيارهم بشكل ذاتي غير عشوائي وبلغ عددهم (862) شخصًا، وقد جرى تقييمهم قبل التدريب وبعده باستخدام استبيان مكون من (17) فقرة لقياس أثر الدورة التدريبية في المساعدة النفسية الأولية على معارف المتدربين بالصحة النفسية والعقلية وسلوكياتهم ومواقفهم وممارستهم.

وبينت العشيوي الحبيب أن نتائج تقييم إجابات المشاركين في الاستبيان لما قبل التدريب وما بعده متفاوتة، إذ أظهر (65%) منهم تغيراً إيجابياً هاماً إلى خفيف في إجاباتهم، أما الباقون فلم يتأثروا إيجابياً بعد هذه الدورة، ومن المحتمل أن يكون ذلك مرتبطاً بعدة عوامل مختلفة متعلقة ببساطة مجتمع المتدربين، ومدى تعقيد الاستبيان، وقِصر الوقت، والتفاوت بين المدربين، مضيفةً إلى أن الدراسة خلصت إلى أن كافة المشاركين قد تلقوا تدريباً جيداً في الدورة المقدمة، إلا أن (65%) منهم فقط تطورت استجابتهم بصورة إيجابية بحسب نتيجة اختبار التقييم لما قبل الدورة وما بعدها.

الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة النفسية الأولية أنطلق في أستراليا عام 1997م وجرى نقله لأكثر من (25) دولة حول العالم، ويعتبر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالسعودية أول جهة في الشرق الأوسط تقوم بتقديم هذا البرنامج التدريبي والرابعة عشرة دوليًا.المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية