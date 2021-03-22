"سناب الداخلية": الأربعيني المتحرش بفتاة الطائف في قبضة الجهات الأمنية

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مواطن في العقد الرابع وتم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في حالته

تمكّنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من القبض على مواطن أربعيني تحرش بفتاه في أحد الأحياء داخل المحافظة بعد مقطع فيديو متداول.

ووفقاً لبيان "سناب الداخلية" اليوم الاثنين، والذي جاء نصه: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يتحرش بفتاة.. تمكنت الجهة الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في حالته الصحية تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة".

الجهات الأمنية محافظة الطائف