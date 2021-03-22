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"تنمية الحياة الفطرية" يطلق حملة ضمن فعالياته بأسبوع البيئة 1442هـ

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"تنمية الحياة الفطرية" يطلق حملة ضمن فعالياته بأسبوع البيئة 1442هـ "تنمية الحياة الفطرية" يطلق حملة ضمن فعالياته بأسبوع البيئة 1442هـ
بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات وعدة جهات حكومية وخاصة

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حملة إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا وجزر محمية أم القماري وساحل الجمعيات بمحافظة القنفذة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 1442هـ بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى تأهيل البيئات البحرية لضمان سلامة وبقاء الكائنات البحرية وتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة المسؤولية بين أفراد المجتمع.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان الحفاظ على البيئة ومكوناتها الفطرية متأصل في الشريعة الإسلامية الغراء، مشيراً إلى أن القيادة تبذل جهوداً كبيرة من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة ووفقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي.

وذكر أن أهداف الحملة تتمحور حول معرفة الوضع الراهن لتلك البيئات وتصميم خطط الإدارة المناسبة لاستدامتها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المتدهور منها نتيجة الضغوط البشرية على السواحل وداخل البحر وعلى الجزر، كما تركز الحملة على التوعية البيئية عن طريق الشراكة المجتمعية لتعزيز المعرفة بتلك البيئات وأهمية المحافظة عليها.المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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