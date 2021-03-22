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مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تُواصل إعطاء اللقاح

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مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تُواصل إعطاء اللقاح مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تُواصل إعطاء اللقاح
تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة

مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تُواصل إعطاء اللقاح

تُواصل مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة البالغة 14 مركزاً باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

وأوضحت صحة العاصمة المقدسة أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

ونوّه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.مراكز لقاحات كورونا العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية