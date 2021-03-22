"الشيوخ" يوافق على تعديل مسمى مشروع قانون ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وجاء التعديل ليصبح: تسري أحكام القانون المرافق على مؤسسات التعليم الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها، وبذلك تم تغير اسم مشروع القانون ذاته.

وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها.

ووافق المجلس على مواد الإصدار الأربع بمشروع القانون.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يحتوي على 21 مادة في أربعة أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهدافًا ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلسها.