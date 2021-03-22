رئيس "ميناء دمياط" للنواب: ننسق مع الداخلية للقضاء على ظاهرة الكاحول ببيانات الحاويات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي)

قال اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن ميناء دمياط يحتل موقعًا متميزًا؛ حيث إنه أقل تضررًا مع الظروف الجوية، وهناك خدمات عالية جدًّا، ومن ضمن مميزات الميناء أنه يقع بالقرب من المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بدمياط، ومدينة الأساس، ووسط الدلتا، وقناة السويس.

وأضاف عوض، خلال زيارة وفد من لجنة النقل بمجلس النواب إلى الميناء، اليوم الإثنين: يعتبر الميناء حاصلًا على أول شهادة للسلامة والصحة المهنية، وكان للميناء السبق في إمداد السفن بالكهرباء، إلى جانب التزويد بمحطات الطاقة الشمسية، وزيادة الرقعة الخضراء، وميناء دمياط الوحيد الذي يمتلك مرصدًا بيئيًّا، وهناك طفرة كبيرة من أجل التحول الرقمي، ويتم حاليًّا التنسيق مع وزارة الداخلية؛ للقضاء على ظاهرة الكاحول في ما يخص وصول حاويات ببيانات وهمية.

وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عن أن الميناء على الرغم من قصر عمره؛ فإنه يخطو بخطوات ثابتة نحو الموانئ المتميزة والمتقدمة عالميًّا ليكون إضافة قوية لهيئة الموانئ؛ حيث تبلغ طاقة التداول 40 مليون طن سنويًّا، و58.5 مليون طن تخزين سنويًّا، من خلال 7 محطات في الميناء، وجار تطوير أرصفة محطة الحاويات لمزيد من الطاقة الاستيعابية.

وتابع عوض: "هناك عدد من المشكلات التي تقابلنا بالنقل النهري، وعلى الرغم من ذلك نجحنا في الاستمرار في العمل في نقل 24 ألف طن قمح عن طريق النقل النهري، بما يعادل 600 عربية نقل كبيرة "تريلا"، ومن المشكلات الهويس المتعلق بمنسوب المياه، وستتم مواصلة النقل النهري بعد انتهاء السدة الشتوية على أول شهر أبريل المقبل".

واستكمل رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط: "نتوقع أن تحقق إيرادات أعلى، وهناك مخطط مستهدف من خلاله تحقيق إيرادات في عام 2029/2030 تصل إلى 7.5 مليار جنيه، بعدما كان المستهدف في عام 2015 450 مليون جنيه، والقرارات الأخيرة والتحول والاستثمارات الكبيرة التي تشهدها هيئة الميناء من قِبل القيادة السياسية والوزير كانت سببًا في تحقيق قفزة في الإيرادات".

يشارك في الزيارة كل من النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولى، والنائب حازم عويان، والنائب محمد الكيال، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب مصطفى محمود مصطفى.