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مصراوي Masrawy

كتب-نشأت علي:

رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مقترح الحكومة بالإبقاء على استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، وقرر حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية"؛ كونها لها مدلول قانوني ودستوري غير متوافر.

كان النائب محب الرافعي، قد اقترح حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية" الواردة في المادة الثانية، مشيرًا إلى أن النص على تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل في مدلول الهيئات المستقلة، وحذف هذه العبارة لن يؤثر على نشاط الهيئة؛ فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ووافق المجلس على هذا المقترح.

وبعد أخذ الموافقة على المادة بعد التعديل المقترح وبدء مناقشة المادة الثالثة، طالب ممثل الحكومة بإعادة عبارة "تتمتع بالاستقلالية"، مؤكدًا أنها عبارة مهمة جدًّا ولا بد للهيئة أن تكون مستقلة لاستقلالية ضمان الجودة والإشراف على المدارس والتقييم، فضلًا عن أن هناك وزارات كثيرة جدًّا معنية بهذا القانون.

وعقَّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا للحكومة: إن المادة حُسمت وتم التصويت عليها، وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة، ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر؛ وهو ما تحرز منه المجلس.