البحوث الإسلامية: خطة توعوية شاملة ينفذها المجمع إلكترونيا في رمضان

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنفيذ خطة توعوية شاملة إلكترونيا خلال شهر رمضان المبارك، من خلال موقع المجمع على بوابة الأزهر، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك و تويتر وتليجرام"، وبرامج التواصل الأخرى ومنها "زووم وتيمز"، وبمشاركة الوعاظ والواعظات.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن خطة التوعية تنفذ في رمضان من خلال مجموعة من المحاور باللغتين العربية والإنجليزية ليستفيد منها المسلمون غير الناطقين بالعربية، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من الوصول للجمهور، لتحقيق الاستفادة الكاملة من التوعية.

وأضاف عيّاد في بيان له، الاثنين، إلى أن المحور الأول يتعلق بالتوعية المجتمعية خلال الشهر الكريم، خاصة وأن الناس لديهم الاستعداد الكامل لاستقبال الرسائل التي يمكن أن تغير حياتهم إلى الأفضل، وسيتم نشر مجموعة من الخواطر الدعوية التي توجّه رسائل مباشرة ومختصرة مرتبطة بحياة الناس "مكتوبة، ومسموعة ومرئية يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، للتركيز على استعادة القيم الأخلاقية والمهجورة في المجتمع، ودعم جانب الإحساس بالمسئولية المجتمعية في الحياة، وتخاطب فئات عمرية مختلفة من أفراد المجتمع كالأطفال والشباب وكبار السن والمرأة بما يتناسب مع احتياجات كل فئة، لافتًا إلى أن هناك سلاسل علمية مهمة ستقدم في هذا الشأن.

وأشار أن المحور الثاني يتمثل في تنفيذ مجموعة من الأمسيات الدينية عبر المنصات الإلكترونية، ويحاضر فيها نخبة من علماء الأزهر الشريف، لتحقيق رسالة الأزهر ودور دعاته في الحفاظ على وعي المجتمع بمختلف فئاته، خاصة فئة الشباب ممن هم في حاجة مستمرة إلى من يأخذ بأيديهم ويحافظ على عقولهم من العبث بها والتلاعب بمستقبلهم، ويوضح لهم ما التبس عليهم من مفاهيم ترتبط بشئون حياتهم ارتباطًا مباشرًا.

وأوضح عياد أن المحور الثالث يتعلق بالفتاوى التي ستقدم بأكثر من شكل يناسب اهتمامات الجمهور المتابع بشكل يومي، وستعرض مكتوبة ومرئية من خلال فتاوى مسجلة لأعضاء لجان الفتوى الرئيسة، وسيتم تحديد توقيت لاستقبال الفتاوى المباشرة والرد عليها، إلى جانب خدمة الفتاوى الإلكترونية المقدمة من خلال موقع المجمع، والتي تستهدف القضاء على الفتاوى الشاذة والمضللة خاصة في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا، ويرتبط بعضها بأحكام الصيام والمستجدات التي يسأل عنها الناس في هذا الشأن، وبعض الآخر بالقضايا التي تشغل بال الناس.

وأشار إلى أن المحور الرابع تثقيفي يستهدف التركيز على ضرورة استغلال الوقت في تحقيق منفعة شخصية من خلال القراءة وتنمية العقل، واستغلال وقت الصيام في أنشطة تعود على صاحبها بالنفع في الدنيا والآخرة، من خلال مساعدة الآخرين خاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها إلى التعاون والتكافل والإحساس بالآخرين.

وتابع عيّاد أن المحور الخامس عن المرأة ويعرض لجوانب تربوية وأسرية وفتاوى نسائية واستحضار بعض النماذج لسيدات من عهد الصحابة والتابعين والعصر الحديث ممن كان لهن دور مجتمعي مهم، فضلًا عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنفذها الواعظات يوميًا عبر مجموعات تواصل إلكترونية، حيث يستهدف تيسير عملية التواصل بين واعظات الأزهر وبين الجمهور خاصة من السيدات عبر منصات التواصل الإلكتروني المختلفة وعلى مدار اليوم، لتلبية احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع خاصة وأنه يقع عليهن أدوار متعددة تحتاج إلى معرفة مستمرة بكل القضايا الحياتية والمجتمعية والأسرية، بما يمكن هذه الشريحة من القيام بهذا الدور كما ينبغي فعليهن يقع عبء تربية وتأسيس الأبناء ممن يمثلون لبنة بناء المجتمعات.

ولفت إلى أن المحور السابع يتمثل في تقديم مجموعة من الدروس للوعاظ يتمثل في أوقات الصلاة بالجامع الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية.

وأوضح أن المجمع سينفذ هذا العام برنامجًا دعويًا بثلاثة لغات مختلفة هي: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتوجه إلى المسلمين غير الناطقين بالعربية، وتقدم محتوى متنوع يشبع احتياجاتهم المعرفية.