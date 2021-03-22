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مستشار رئيس تشاد يستقبل وفدا أزهريا برئاسة نائب الدراسات العليا والبحوث

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مستشار رئيس تشاد يستقبل وفدا أزهريا برئاسة نائب الدراسات العليا والبحوث مستشار رئيس تشاد يستقبل وفدا أزهريا برئاسة نائب الدراسات العليا والبحوث

مصراوي Masrawy

02:08 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مستشار رئيس جمهورية تشاد للتعليم العالي والبحث والابتكار، رئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل، والدكتور حسين مسار، وعمرو رفاعي سفير في تشاد، والمستشار باسم أمين القنصل المصري، والمستشار محمد عرابي نائب رئيس البعثة المصرية، الاثنين، وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والوفد المرافق له، للإسهام في افتتاح كلية الطب بجامعة الملك فيصل.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ مصر وتشاد، ومزيد من التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة الملك فيصل العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الطب.

وأعلن صديق استعداد جامعة الأزهر مد يد العون في جميع المجالات العلمية والأكاديمية والبحث العلمي تجاه الأشقاء في دولة تشاد الحبيبة، ويتضمن برنامج الزيارة عقد عديد من اللقاءات مع المعنيين في جميع المجالات.

ضم الوفد كلَّا من: الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر.

يأتي ذلك ضمن عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة

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