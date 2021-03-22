بالصور.. افتتاح النقطة الثانية في مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من تطويرها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ النقطة الثانية في مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من مشروع تطويرها.

وزار الوفد الحكومي كنيسة سخا بمحافظة كفرالشيخ،

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار واللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

وتعد هذه المنطقة هي ثاني موقع في مصر ضمن مشروع مسار العائلة المقدسة يتم افتتاحه بعد تطويره.

وتأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة الافتتاحات التي تقوم بها الوزارتين والتي بدأت في يناير الماضي بافتتاح أعمال تطوير موقع سمنود بمحافظة الغربية كأول نقطة يتم تأهيلها بنسبة 100%.

وقد استقبل أهالي المنطقة وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ بالزغاريد تعبيرا عن سعادتهم بما تم من أعمال لتطوير المنطقة.

وخلال الزيارة تم استعراض أعمال التطوير التي تمت، حيث تم توفير مظلات خشبية ومقاعد للزائرين في الساحة الخارجية من الحجر والخشب بما يتفق مع الجو العام للمنطقة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وتعريفية للمكان، وتوفير نظام تأمين من خلال تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، ونظام حديث للإضاءة لإنارة المنطقة ليلا وإظهار أماكن الجمال بها، كما تم توفير مكان لانتظار السيارات وممشى للزائرين.

كما تم رفع كفاءة الشارع المؤدي للكنيسة وتبليط الأرصفة ووضع سلات قمامة وتحويل الشارع إلى منطقة للمشاة فقط، بالإضافة إلى طلاء واجهات العمارات الواقعة على جانبي الطريق المؤدي للكنيسة وإضائتها، وزراعة أشجار النخيل على طول الممر الرئيسي للمسار.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مسار العائلة المقدسة، وأشار الدكتور خالد العناني، إلى أن كنيسة سخا مكان روحاني حيث يمكن لأي شخص أن يشعر بروحانية شديدة عند زيارتها ويشعر بمباركة العائلة المقدسة لها.

وتوجه بالشكر لمحافظ كفرالشيخ ووزير التنمية المحلية والعاملين على الجهد الكبير المبذول في مشروع التطوير.

وأكد على أن مشروعات التطوير التي تتم تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية، مشيرا إلى أن أعمال البنية التحتية التي تمت بتلك المنطقة هي ما تجعلها مأهولة للزيارة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

مدينة سخا مكان عريق حيث إنها مسقط رأس ملوك الأسرة 14 ومبنى الكنيسة الحالي غير مسجل في عداد الآثار ولا يخضع لقانون حماية الآثار، ويوجد بها حجر عليه آثار أقدام تنسب للسيد المسيح عليه السلام.

ويذكر المقريزي أنه في القرن الخامس عشر كانت كنيسة دير المغطس يحج إليها المسيحيين من سائر الأنحاء، وحسب المصادر التاريخية القبطية فإنه نزلت العائلة المقدسة بمنطقة سخا لمدة 7 أيام، وتحتوي على العديد من الآثار الدينية المهمة أبرزها الحجر الذي انطبعت عليه قدم السيد المسيح وهو طفل خلال إقامة العائلة المقدسة، كما تشمل العديد من المخطوطات التي تم الحفاظ عليها داخل الكنيسة.