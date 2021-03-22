وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة في سخا بكفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية مشروع مسار العائلة المقدسة من الجوانب السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح النقطة الثانية في مسار العائلة المقدسة بمحافظة كفرالشيخ بعد الانتهاء من مشروع تطويرها.

وأوضح شعراوي، أن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة في سخا بكفرالشيخ تضمنت بعض الترميمات لمبنى كنيسة السيدة مريم العذراء، بالإضافة إلى القيام بأعمال التجميل بالشارع الرئيسي بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة وإنارته وزراعة بعض الأشجار في الشوارع المؤدية للكنيسة ورصف الطرق وتوفير مجموعة من البرجولات الخشبية، ومنطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث تم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء والمحافظات.

وتقدم شعراوي، بالشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ وكافة الآباء ممثلو كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا علي متابعتهم لكافة تطورات المشروع حتى تم الانتهاء من عملية تطوير شامل وجاد، راعت كل مفردات الأثر التاريخي ومحيط نقطة المسار.

وأعلن الوزير، عن أن محافظات مصر الثماني المعنية بتأهيل خط المسار قد استكملت أعمالها على كافة النقاط الـ 25 في منظومة من الجهد والتعاون المثمر الذي تم بالتنسيق مع الدكتور خالد العناني ووزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية، لافتاً إلى قيام المحافظات باستكمال كافة بنود تطوير خط المسار لنقدم لمصر وشعبها الكريم وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار، وإعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن أعمال اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض تضمنت وزارة التنمية المحلية بمشاركة وزارة السياحة والآثار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب وبالتعاون الكامل مع الكنيسة القبطية وبرعاية من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية -والآباء الكهنة في كافة ربوع محافظات مصر التي شملها المشروع.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن المشروع يعد واحداً من أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية، والتي ستكون لها أكبر الأثر في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية.

وأضاف شعراوي: هذا المشروع نقدمه للعالم يؤكد احترام مصر لتاريخها والتراث الإنساني الذي يمثله خط مسار العائلة المقدسة ليقدم صورة مصر، كما هي دائماً، في أبهى صورها نموذجا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التي قدمتها للعالم أجمع.