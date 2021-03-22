صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% على 30 عامًا، سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وأوضحت عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، أن المبادرة لم تصدر بشكل رسمي، لكن البنك المركزي أعلن بدالخطوط العريضة عن شكل المبادرة، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المبادرة هو أنها مبادرة لمتوسطي ومنخفضي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه المبادرة غير مسبوقة فى مصر، مؤكدة أنه لم يكن يوجد بمصر من قبل قرض يتم سداده على 30 عامًا.

وأكدت أن القسط سيكون بسيط جدا، لافته إلى أن مقدم الشقق سيصل لـ 10%.