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وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الشرقية لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

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وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الشرقية لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الشرقية لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

مصراوي Masrawy

02:01 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قبل قليل، إلى محافظة الشرقية، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من قيادات الوزارتين لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة.

وكان في استقبال شعراوي والعناني عقب وصولهما كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويتضمن مشروع تطوير المسار بالشرقية رفع كفاءة الطرق والمنطقة المحيطة بمنطقة آثار تل بسطا وإنشاء مركز خدمات سياحية متكامل وتنسيق الموقع العام بالنخيل وإقامة برجولات وتشييد بوابات تلاءم مسارات الزيارة وإعداد عرض متحفي للبئر المقدسة واللافتات الإرشادية وبعض الأعمال الأخرى.

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