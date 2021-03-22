أخبار عاجلة

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا الصيني نهاية مارس

Print
وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا الصيني نهاية مارس وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا الصيني نهاية مارس

مصراوي Masrawy

01:37 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع اتفاقية مع الصينية هذا الشهر، للتصنيع المحلي للقاح المستجد.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على التفاوض مع شركة ساينوفاك الصينية لتصنيع مشترك للقاح كورونا من خلال مصانع فاكسيرا.

وتابعت: "وصلنا لمراحل متقدمة من التفاوض، وطلبنا دعم الحكومة الصينية في المفاوضات فيما يخص سعر التصنيع، ونتوقع توقيع الاتفاقية خلال هذا الشهر".

وأوضحت هالة زايد أن وزارة الصحة سبق وأن طالبت منظمة الصحة العالمية بشأن مراجعة خطوط إنتاج إنتاج شركة فاكسيرا، وأرسلت خبراء دوليين بالفعل، وكان التقرير إيجابي للغاية ولدينا قدرة على التصنيع.

وقالت: "نعمل مع الحكومة الصينية لأن نكون مصدرا لتصنيع اللقاح لمصر والدول الأفريقية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

شبكة عيون الإخبارية