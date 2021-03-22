أخبار عاجلة

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس التونسي يشيد بإطلاق أول قمر اصطناعي تونسي محلي الصنع

Print
الرئيس التونسي يشيد بإطلاق أول قمر اصطناعي تونسي محلي الصنع الرئيس التونسي يشيد بإطلاق أول قمر اصطناعي تونسي محلي الصنع

مصراوي Masrawy

01:48 م الإثنين 22 مارس 2021

تونس - (د ب أ):

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بإطلاق أول قمر اصطناعي تونسي (شالينج وان) اليوم الاثنين إلى مداره حول الأرض في مهمات اتصالية.

وأطلق القمر الاصطناعي صباح اليوم من بين 38 قمرا اصطناعيا آخر من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان على متن المركبة الروسية "سويوز2".

وكانت عملية الإطلاق مقررة أول أمس السبت لكنها تأجلت بسبب عوامل المناخ وأسباب أخرى تقنية.

وقال الرئيس سعيد ، الذي حضر عملية إطلاق القمر الاصطناعي عن بعد في مقر الشركة المصنعة للقمر الاصطناعي في العاصمة تونس :"ما كنت اتصور أنني سأحضر هذا الإنجاز الذي كان بمثابة خيال علمي نتابعه على شاشات التلفزة".

وتابع سعيد :"اليوم مع هذا الشباب اليافع والمتطلع إلى المستقبل بإمكانيات تونسية خالصة، دليل أنه يمكننا أن نصعد إلى الفضاء وأهم شيء هو التعليم. نحن شعب يقال إن إمكانياته ضعيفة ولكن إمكانياته البشرية قوية ولا متناهية".

وقالت شركة "تلنت" المتخصصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية وصاحبة المشروع، إن القمر مختص في "إنترنت الأشياء"، مشيرة إلى أنها تقنية ستشكل مستقبل الإنترنت في العالم.

وأوضحت أن القمر الاصطناعي سيمكن من تبادل المعطيات في عديد المجالات من بينها النقل والفلاحة وخدمات الإمداد والتموين (اللوجستيك) والمناخ من خلال استقباله المعطيات وإرسالها للمزودين في مختلف دول العالم.

وقال رئيس الشركة محمد فريخة إن القمر الاصطناعي مصنع بالكامل محليا وبكفاءات تونسية، وأضاف في كلمته اليوم "هذا هدية للشعب التونسي في ذكرى الاستقلال، وهو لمسة وفاء لجيل الاستقلال الذي استثمر في العمل والمعرفة، هذه خطوة أولى وستتلوها خطوات آخرى إلى الفضاء".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية